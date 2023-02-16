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8 минут назад

Ученый рассказал об "омоложении" Земли к 2028 году

Москва24иещё 10

Главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков рассказал о необычном ускорении Земли в последние годы, передает РИА Новости.

Ученый предсказал "омоложение" Земли на 1 секунду к 2028 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист объяснил, что из-за ускорения планеты в определенный момент ученым потребуется скомпенсировать этот эффект и вычесть одну секунду.

"Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли. Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году", – заявил Пальчиков.

Научный сотрудник заявил, что в настоящее время не существует исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли. При этом одна из гипотез подразумевает, что из-за аномального выпадения осадков планета ускоряется, в то время как испарение провоцирует замедление. При этом речь не идет о взаимной компенсации этих эффектов.

К Земле приближается астероид в полторы Останкинские башни

Пальчиков добавил, что с 70-х годов прошлого века ученые в рамках коррекций ввели дополнительные 37 секунд, поскольку Земля замедлялась. Именно поэтому нынешнее ускорение рассматривается как аномальное.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с Москвой 24 заявил, что в следующие несколько десятилетий на Землю может упасть метеорит, похожий на Челябинский. При этом ученый отметил, что конкретную локацию предсказать невозможно.

Наука и техника,Дмитрий Вибе,Виталий Пальчиков,РАН,
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