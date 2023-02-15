У Twitter возникли неполадки в нескольких странах

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи социальной сети Twitter (Роскомнадзор ограничил доступ к сервису из России с марта 2022 года) сразу из нескольких стран столкнулись с техническими неполадками.
Пользователи жалуются на перебои в работе как сайта, так и мобильного приложения, а также сталкиваются с трудностями при подключении к серверу. Больше всего сбоев было зафиксировано на территории США, Канады, Великобритании, Германии и Франции, но возросшее число жалоб отмечается и во многих других странах.
Ранее глава Twitter Илон Маск пошутил, что пост генерального директора соцсети может отойти псу по кличке Floki.