Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Twitter

Пользователи в США жалуются на сбои в работе Twitter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Большинство (81%) сообщили о проблемах в работе приложения социальной сети, еще 11% указали на сбой в работе десктоп-версии Twitter.

В январе у пользователей по всему миру возникли проблемы при работе с десятками онлайн-сервисов корпорации Microsoft. По данным сервиса DownDetector, не работали Outlook, Teams, Xbox Live, Microsoft 365, Minecraft, Microsoft Store, LinkedIn, GitHub, Azure и другие сервисы. В контексте обсуждаемой проблемы в TechCrunch напомнили, что на прошлой неделе американская корпорация уволила около 10 тыс. сотрудников.