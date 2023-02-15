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21 минуту назад

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Twitter

Газета.Ru

Пользователи в США жалуются на сбои в работе Twitter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Twitter
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство (81%) сообщили о проблемах в работе приложения социальной сети, еще 11% указали на сбой в работе десктоп-версии Twitter.

В январе у пользователей по всему миру возникли проблемы при работе с десятками онлайн-сервисов корпорации Microsoft. По данным сервиса DownDetector, не работали Outlook, Teams, Xbox Live, Microsoft 365, Minecraft, Microsoft Store, LinkedIn, GitHub, Azure и другие сервисы. В контексте обсуждаемой проблемы в TechCrunch напомнили, что на прошлой неделе американская корпорация уволила около 10 тыс. сотрудников.

1 декабря прошлого года пользователи Twitter сообщали о массовом сбое в работе соцсети. С проблемой столкнулись в основном жители США и Великобритании, однако жалобы также поступали из Канады, Японии и стран Евросоюза. Также, согласно Downdetector, в ночь перед этим у пользователей по всему миру произошел сбой YouTube на iOS, приводящий с вылету приложения.

Наука и техника,Microsoft,ЕС,
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