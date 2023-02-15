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21 минуту назад

В KillNet назвали сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ

Илья Родин

Глава KillNet заявил в интервью порталу «Газета.Ru», что хакеры его объединения причастны к атаке на информсистему немецкого авиаперевозчика Lufthansa.

Хакеры объявили сбой в работе Lufthansa ответом на передачу танков ВСУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лидер KillNet отметил, что специалисты группы «убили корпоративную сеть сотрудников» авиакомпании с помощью трех млн запросов крупных пакетов данных в секунду.

По его мнению, атака оказалась успешной.

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Хакер уточнил, что теперь группа знает, как временно остановить работу любого аэропорта на планете.

Лидер пояснил, что атака была спланирована в качестве ответа на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить украинским военным основные боевые танки «Леопард».

В заключение разговора собеседник портала задал риторический вопрос: «Кто еще хочет поставить оружие Украине?».

Уточняется, что после атаки группа разместила в социальных сетях скрины публикаций СМИ о проблемах Lufthansa, добавив к ним радостные эмодзи.

Наука и техника,Олаф Шольц,
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