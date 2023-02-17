Samsung Galaxy S23 Ultra не вошел в топ-9 смартфонов по качеству камер

В целом смартфону дали 140 баллов за камеру. Из плюсов отметили очень хорошую детализацию, довольно широкий динамический диапазон в любых условиях, эффективную стабилизацию видео. Из минусов: низкая контрастность в контровом свете, шум при слабом освещении и в помещении, периодическая локальная потеря деталей на лицах.