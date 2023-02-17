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1 час назад

Новый Samsung Galaxy S23 Ultra не вошёл в топ-9 смартфонов по качеству камер

Ferra.ruиещё 1

Портал DxOMark оценил камеру новейшего флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. Она не впечатлила специалистов.

Samsung Galaxy S23 Ultra не вошел в топ-9 смартфонов по качеству камер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система камер Samsung Galaxy S23 Ultra состоит из 200-мегапиксельного основного сенсора, сверхширокого 12-мегапиксельного модуля и двух 10-мегапиксельных телевиков.

В целом смартфону дали 140 баллов за камеру. Из плюсов отметили очень хорошую детализацию, довольно широкий динамический диапазон в любых условиях, эффективную стабилизацию видео. Из минусов: низкая контрастность в контровом свете, шум при слабом освещении и в помещении, периодическая локальная потеря деталей на лицах.

В результате Samsung Galaxy S23 Ultra разделил с Google Pixel 7 десятое место в общем рейтинге.

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