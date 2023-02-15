Планктон меняет свой ареал из-за изменения климата

Американские ученые показали, что во время образования ледяных шапок на полюсах Земли ареал фораминифер, разновидности планктона, смещался к экватору. Такие географические изменения могут помочь сделать вывод о том, как на изменение климата реагировали и другие морские виды, так как фораминиферы находятся в основе пищевой цепочки. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Фораминиферы — это одноклеточные эукариотические организмы, которые обитают в воде. Их особенностью является ракушка, которая состоит из карбоната кальция. Именно по этим ракушкам и можно изучать ископаемых фораминифер, так как они сохраняются на морском дне. В то же время физиология фораминифер и строение их ракушек очень чувствительны к изменениям в окружающей среде. Поэтому по ископаемым фораминиферам можно делать выводы о климатических условиях в тот или иной период времени. Однако фораминиферы полезны не только из-за этого. В зависимости от того, на каком уровне воды они обитают, выделяют бентический и планктонный типы фораминифер. Если бентос обитает ближе к морскому дну, то планктонный тип, напротив, находится в верхних слоях океана. Это важно, так как фораминиферы находятся в основе многих пищевых цепочек. Морским организмам (хищные рыбы, моллюски, ракообразные, китообразные) нужны стабильные пищевые цепочки, поэтому то, как фораминиферы реагируют на изменение климатических условий, может также давать информацию и о других организмах.

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Ученые исследовали то, как на фораминифер повлияло образование ледяных шапок на полюсах Земли в кайнозое — нынешней геологической эре. Для этого они воспользовались базой данных Triton, в которую внесены сведения более чем о 500 тысячах ископаемых фораминиферах. При этом, изучая распределение фораминифер по ареалам, авторы работы сосредоточились не на видовых различиях, а на экологических и морфологических характеристиках организмов. На основе этого они выделили 17 морфогрупп и 6 экогрупп и выяснили, как они распределялись по Земле в последние 15 млн лет. И экогруппы, и морфогруппы активно смещались ближе к экватору, и эти изменения были особенно видны в последние 8 млн лет. До этого, напротив, морфогруппы и экогруппы были расположены случайно. Такие изменения ученые связали с образованием ледяных шапок на полюсах Земли, из-за которых фораминиферам пришлось сменить ареал. Это связано с различными факторами, например с изменением доступности кислорода. Что удивительно, эти тенденции незаметны, если рассматривать не эко- и морфогруппы, а виды.