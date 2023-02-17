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1 час назад

В NASA заявили, что на частных станциях не требуется шлюз для выхода в космос

Газета.Ruиещё 1

NASA опубликовало документы с требованиями к конструкции частных космических станций. Текст был опубликован на сайте правительства США Sam.gov.

NASA: на частных станциях не требуется шлюз для выхода в космос
Фото: Axiom SpaceAxiom Space

Один из документов посвящен ресурсу, которым должна обладать станция. Ожидается, частный преемник МКС должен обеспечить 3-4 тыс. рабочих часов в год для астронавтов, для чего потребуется присутствие на борту двух людей. При этом агентство не возражает, чтобы часть работ выполняли члены частного экипажа. Всего в год планируется проводить от 130 до 230 экспериментов, используя до 24 кубических метров хранилища. Для обеспечения работоспособности внутреннего оборудования потребуется 42 киловатта мощности, а внешнего — 5-8 киловатт. На станцию планируется передать 5 тыс. кг груза и вернуть 2 тыс.

Второй документ посвящен общему описанию технических возможностей будущей станции. Самым неожиданным является отсутствие требования наличия воздушного шлюза для выхода в открытый космос. Однако добавляется, что такие возможности могут быть полезны для ремонта и извлечения внешних полезных нагрузок. Кроме того, если у станции не будет шлюза, коммерческий подрядчик должен будет предложить альтернативный способ размещать аппаратуру и полезную нагрузку снаружи станции. Вероятно, речь идет о робо-руках, которые способны самостоятельно взять груз с корабля и установить его на корпус. Кроме того, документ предусматривает одновременное присутствие на борту частного и государственного экипажа, причем частный экипаж, скорее всего, будет заниматься техническим обслуживанием станции. При этом авторы документы рекомендуют частично разделить технические задачи между двумя экипажами, чтобы избежать конфликтов в коллективе от несправедливого разделения тягот.

Наука и техника,NASA,
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