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1 час назад

Власти США внесли iPhone в список опасных устройств

Газета.Ru

Агентство кибербезопасности в министерстве внутренней безопасности США предупредило об опасности использования смартфонов iPhone и других гаджетов Apple без обновления до последней версии ОС. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Власти США внесли iPhone в список опасных устройств
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным американского ведомства, устройства внесены в список опасных, так как без загрузки и установки обновления гаджеты могут быть взломаны хакерами. Угрозу официально подтвердила и американская компания Apple.

В министерстве уточнили, что компания из Купертино выпустила важные обновления для своих браузеров Safari на смартфонах iPhone, планшетах iPad и компьютерах Mac, устранив критические уязвимости в системе безопасности.

Речь идет о таких версиях операционных систем, как iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 и macOS Ventura 13.2.1. Apple также внедряет Safari 16.3.1 для более старых компьютерных ОС, включая macOS Big Sur и macOS Monterey.

Власти США предупредили, что без обновления злоумышленники могут использовать уязвимость, что позволит в том числе наблюдать за незащищенными данными пользователя.

По данным Fox News, угроза достаточно серьезна, так как министерство внутренней безопасности не выпускает предупреждение о каждом обновлении для гаджетов Apple.

Ранее инженер самостоятельно создал особый смартфон iPhone с двумя портами для зарядки одновременно — фирменным Lightning и USB-C.

Наука и техника,Apple,
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