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18 минут назад

Российские хакеры Killnet взяли ответственность за сбой в работе авиаперевозчика Lufthansa

Газета.Ru

Причиной продолжительных сбоев в работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group стала DDoS-атака российских хакеров KillNet. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер представитель группировки KillMilk.

Российские хакеры взяли ответственность за сбой в Lufthansa
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов жирненьких пакетов данных в секунду. Это был опыт над крысами, который прошел успешно. Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира», – заявил хакер.

KillMilk утверждает, что атаковал немецкую Lufthansa Group в ответ на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

«Кто еще хочет поставить оружие Украине?» – написал KillMilk.

Lufthansa Group – крупнейший авиаконцерн в Европе, зарегистрированный в Германии. В него входит ряд авиакомпаний вроде Swiss International Airlines, Austrian Airlines и не только. Днем 15 февраля компании Lufthansa Group столкнулись со сбоем в работе внутренних IT-систем, из-за которого были задержаны рейсы по всему миру.

По данным The New York Times, причиной сбоя в сети Lufthansa Group стало повреждение кабелей провайдера Deutsche Telekom во время строительных работ во Франкфурте.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что компания CloudFlare зафиксировала самую мощную DDoS-атаку в истории мощностью до 71 млн запросов в секунду.

Наука и техника,Олаф Шольц,Lufthansa,
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