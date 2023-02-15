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16 минут назад

Рыбы оказались способны узнавать себя на фотографии

Ferra.ru

Новое исследование показало, что некоторые рыбы могут узнавать себя на фотографии. Теперь они официально вступили в тот вид живых существ, который способен к некоторой форме самосознания.

Рыбы оказались способны узнавать себя на фотографии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самоосознание является признаком того, что животное способно к более высоким психическим процессам, то есть оно отделяет себя от окружающего мира. Чаще всего его проверяют с помощью зеркал, где животное должно увидеть не другое животное, а себя. Этой способностью, помимо людей, обладают некоторые собаки, обезьяны, дельфины, слоны и даже птицы.

Ученые в новом исследовании хотели проверить, могут ли рыбы узнавать себя на фотографии. Они представили каждой особи четыре фотографии: ее самой, незнакомой рыбы, и незнакомой рыбы, но с прифотошопленным “лицом” исследуемой особи.

Исследуемые Labroides dimidiatus - свирепые территориальные животные, и они нападают на любых нарушителей своей территории. В данном случае они атаковали фотографии незнакомых рыб, но не свои фотографии. Они также не атаковали фотографии своего “лица” на другой рыбе, но атаковали фотографии чужого “лица” на своем теле, что указывает на то, что рыбы лучше распознают черты лица, чем тела.

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