Рыбы оказались способны узнавать себя на фотографии

Новое исследование показало, что некоторые рыбы могут узнавать себя на фотографии. Теперь они официально вступили в тот вид живых существ, который способен к некоторой форме самосознания.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Самоосознание является признаком того, что животное способно к более высоким психическим процессам, то есть оно отделяет себя от окружающего мира. Чаще всего его проверяют с помощью зеркал, где животное должно увидеть не другое животное, а себя. Этой способностью, помимо людей, обладают некоторые собаки, обезьяны, дельфины, слоны и даже птицы.

Ученые в новом исследовании хотели проверить, могут ли рыбы узнавать себя на фотографии. Они представили каждой особи четыре фотографии: ее самой, незнакомой рыбы, и незнакомой рыбы, но с прифотошопленным “лицом” исследуемой особи.