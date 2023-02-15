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39 минут назад

Илон Маск передумал увольняться из Twitter

Газета.Ru

Глава Twitter Илон Маск заявил, что изменил планы, и ему понадобится еще примерно год, чтобы «навести порядок в Twitter», и лишь затем передать компанию новому генеральному директору. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Илон Маск передумал увольняться из Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне нужно стабилизировать ситуацию в компании и убедиться, что она находится в финансово здоровом состоянии, а дорожная карта развития соцсети четко изложена», — отметил бизнесмен по видеосвязи.

По версии миллиардера, время для его увольнения из Twitter с поста руководителя скорее всего настанет уже в 2023 году.

«Я предполагаю, что ближе к концу этого года будет хорошее время, чтобы найти кого-то другого, кто возглавит компанию. Я думаю, что Twitter будет в стабильном состоянии примерно в конце этого года», — добавил Маск.

С момента вступления в должность в октябре 2022 года Маск заявлял, что планирует уйти в отставку с поста главы Twitter и даже утверждал, что планирует это сделать как можно скорее.

По словам источника Bloomberg, миллиардер вел поиски нового генерального директора Twitter в декабре 2022 года, но безуспешно. Решение Маска вызвало гнев некоторых инвесторов другой компании предпринимателя Tesla. Инвесторы призвали Маска уделять больше внимания компании по производству электрокаров.

Ранее Илон Маск высмеял публикации о своем уходе с поста главы Twitter и «назначил» новым гендиректором соцсети свою собаку породы сиба-ину.

Наука и техника,Илон Маск,
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