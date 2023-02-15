Россиянам рассказали о новой уловке мошенников при помощи ChatGPT

В России стали появляться фишинговые ресурсы, которые маскируют под сервисы продажи аккаунта ChatGPT. Об этом сообщила руководитель группы анализа цифровых угроз компании по кибербезопасности «РТК-Солар» Диана Селехина, передает «Прайм».

Она уточнила, что речь идет о ресурсах, которые предлагают россиянам приобрести аккаунт ChatGPT за небольшую сумму. По словам Селехиной, в декабре 2022 года таких площадок было всего три, однако в январе 2023 года их количество выросло до 17, а в первые недели февраля — до 41.

«Конечно, не все сайты являются фишинговыми, некоторые действительно предназначены для продажи аккаунтов, однако в целом уровень вредоносной активности вокруг ChatGPT сейчас крайне высок», — отметила она.

Эксперт напомнила, что при работе с фейковыми сайтами россияне рискуют не только платежными данными, но и иной конфиденциальной информацией.

При этом есть и второй способ применения ChatGPT мошенниками: они используют нейросеть для написания вредоносных программ, создания шаблонов фишинговых писем и скриптов общения с потенциальными жертвами, рассказала Селехина.