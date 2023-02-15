Обнаружена рождающая звезды «убегающая» черная дыра

Сверхмассивные черные дыры скрываются в центрах галактик. Но в редких случаях этот объект колоссальной массы может быть сорван со своего места и умчаться в космос. В новой статье исследователи из Канады, Австралии и США представляют свидетельства существования такой сверхмассивной черной дыры. По пути гигант создает ударные волны и запускает звездообразование. Работа пока вышла в препринте, о ней пишет Universe today.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Черная дыра может вылететь со своего места, когда галактики сливаются. Обычно слияние галактик приводит в образованию двойной системы из черных дыр. Но иногда в систему может ворваться третья сверхмассивная черная дыра, тогда сложное гравитационное взаимодействие может выбросить одну из них прочь из галактики.

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Найти такой объект невероятно сложно, и, наконец, ученым удалось это сделать на расстоянии около 230 миллионов световых лет от Земли. Один из способов, с помощью которого можно идентифицировать «убегающую» черную дыру, — найти линейную область звездообразования, которая может тянуться за ней. Именно такой объект в дальнем космосе обнаружили астрономы.

Когда сверхмассивная черная дыра проходит через ионизированный водород в рассеянном газе окологалактической среды, она создает ударную волну и длинный след за собой. В результате в облаках потревоженного газа могут образовываться звезды, которые выглядят как узлы на шлейфе. Теория и моделирование показывают, что возраст самых молодых звезд, образовавшихся в этом следе, должен быть моложе 30 миллионов лет. Недавно открытая линия звездообразования идеально соответствовала этому критерию, как и нескольким другим, включая содержание металлов в юных звездах.

Затем астрономы исследовали галактику, которая, согласно расчетам, должна была выбросить «убегающую» сверхмассивную черную дыру. Оказалось, что эта галактика была повреждена, как если бы через нее проходил столь тяжелый объект.