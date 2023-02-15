В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения

Национальная Служба Новостей

Способ обнаружения предвестников землетрясений, позволяющий предсказать место возможного будущего толчка с точностью до нескольких километров, разработали ученые Института земной коры Сибирского отделения РАН, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения
Фото: НСННСН

«При наличии нескольких станций, расположенных в разных азимутах от эпицентра будущего землетрясения, можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Так, с помощью этого подхода проводили ретроспективный анализ деформаций и микросейсмических шумов, которые происходили перед Кударинским землетрясением на озере Байкал в 2020 году», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что регионы Северного Кавказа, Прибайкалья и Дальнего Востока имеют высокую сейсмическую активность, в связи с чем там возможны землетрясения магнитудой до 8-10 баллов.

На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».

Наука и техника,Роспатент,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители