Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения

«При наличии нескольких станций, расположенных в разных азимутах от эпицентра будущего землетрясения, можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Так, с помощью этого подхода проводили ретроспективный анализ деформаций и микросейсмических шумов, которые происходили перед Кударинским землетрясением на озере Байкал в 2020 году», - говорится в сообщении.