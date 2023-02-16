Глава NVIDIA прокомментировал успех ChatGPT

Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, высоко оценил чат-бота ChatGPT от OpenAI. Он остался в таком восторге от проекта, что назвал его первым крупным прорывом со времён выхода первого iPhone в 2007 году.

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Выступая на семинаре в Школе бизнеса Уолтера Хааса в Калифорнийском университете в Беркли, Хуанг сравнил влияние ChatGPT с созданием iPhone, так как именно эти два продукта предлагают простое в использовании решение для людей по всему миру.

По словам главы NVIDIA, технология ИИ невероятно гибкая и способна решать целый ряд проблем, включая написание стихов, генерацию таблиц SQL, написание кода на языке Python и даже на языке Verilog.