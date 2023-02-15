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57 минут назад

«Прохожие даже не поймут, что это за смартфон»: сооснователь OnePlus жёстко раскритиковал OnePlus 11

Ferra.ru

Карл Пей, соучредитель и нынешний генеральный директор компании Nothing, выпустил обзор последнего телефона своей предыдущей компании — OnePlus 11.

Сооснователь OnePlus жёстко раскритиковал OnePlus 11
Фото: ferra.ruferra.ru

Несмотря на то, что Пей высоко оценил дизайн устройства (в том числе его закруглённые края и изогнутое стекло), сооснователь OnePlus раскрыл и претензии к флагману. Например, к тонким боковым кнопкам.

Также он отметил, что в отличие от более узнаваемых брендов, у OnePlus 11 нет какой-либо отличительной черты или «индивидуальности». Он заявил, что «прохожие даже не поймут, что у вас за смартфон».

В то же время Пей предположил, что OnePlus 11 будет стоить 800 долларов. И он крайне удивился, узнав, цена устройства составляет всего 700 долларов.

Основываясь на собственном опыте работы с поставщиками телефона Nothing Phone 1, бизнесмен предположил, что производство OnePlus 11 обошлось компании примерно в 460 долларов. И это не считая лицензионных сборов и других расходов.

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