Китай скупает подержанное оборудование для производства чипов у Японии

В Японии резко возрос спрос на подержанное оборудование для производства процессоров и других чипов со стороны китайских клиентов. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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Китайцы принялись скупать доступные в Японии фотолитографические машины вскоре после того, как стало известно о новых международных ограничениях. Речь идет о соглашении Японии и Нидерландов с инициативой США о прекращении поставок фотолитографических станков в Китай, про которое СМИ писали в начале февраля 2023 года.

SCMP пишет, что хотя никакие документы еще не подписаны, неопределенность вызвала тревогу среди китайский игроков на полупроводниковом рынке. Они массово скупают оборудование Nikon и Canon, о чем говорит резкий рост цен на БУ-технику, наблюдаемый последние две недели.

Китаю необходимы фотолитографические машины для модернизации собственной полупроводниковой промышленности и, как следствие, снижения зависимости от американской продукции.