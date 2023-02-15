Российские ученые уточнили массу черной дыры в 9 тыс. световых лет

«Полученное значение согласуется с другими методами, при этом имеет меньший разброс. В итоге масса оказалась в 2 раза больше, чем изначальные оценки. Такие измерения важно проводить, чтобы проверить правильность наших знаний и теорий о Вселенной и о ее развитии. Если бы масса черной дыры оказалась больше 50 масс Солнца, то пришлось бы пересматривать основы физики звезд и звездной эволюции. В этот раз такого не произошло», — пояснила Елена Сейфина, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ.