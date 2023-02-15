Российские ученые уточнили массу черной дыры в 9 тыс. световых лет

Российские ученые провели расчет массы черной дыры MAXI J1348-630. Об этом сообщает пресс-служба МГУ, а научная статья была опубликована в Q1 Astronomy and Astrophysics.
В 2019 году в созвездии Центравра астрономы обнаружили новый источник яркого рентгеновского излучения. Яркость постепенно возрастала, и за несколько дней новый рентгеновский источник затмил Крабовидную туманность. Впоследствии выяснилось, что объект, получивший название MAXI J1348-630, является черной дырой, либо нейтронный звездой. Однако поскольку расстояние до нее было неизвестно, определить точную массу объекта и надежно классифицировать его было невозможно. Масса нейтронных звезд составляет менее 3 масс Солнца, а масса «звездных» черных дыр — от 3 до 50 масс Cолнца.
Однако российско-немецкий телескоп СРГ недавно обнаружил гигантское пылевое кольцо вокруг объекта, образовавшееся в результате кратковременной вспышки. Излучение объекта отразилось от этого кольца в разных точках, и поэтому пришло к Земле с задержкой — возник эффект «светового эха». По этому эху российские ученые смогли вычислить расстояние до MAXI J1348-630 — оно примерно равно 9 тыс. световых лет. Это дало возможность более точно определить массу и окончательно убедиться, что рентгеновское излучение исходит от черной дыры.
«Полученное значение согласуется с другими методами, при этом имеет меньший разброс. В итоге масса оказалась в 2 раза больше, чем изначальные оценки. Такие измерения важно проводить, чтобы проверить правильность наших знаний и теорий о Вселенной и о ее развитии. Если бы масса черной дыры оказалась больше 50 масс Солнца, то пришлось бы пересматривать основы физики звезд и звездной эволюции. В этот раз такого не произошло», — пояснила Елена Сейфина, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ.
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