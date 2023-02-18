Пять знаменитых небоскребов, которые не боятся землетрясений

Япония, Турция и даже США испытывают больше землетрясений, чем другие точки мира — именно поэтому они стараются заботиться о сейсмоустойчивости зданий. Блог dozr.com рассказал о пяти знаменитых сооружениях, которым не страшны землетрясения.

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Тайбэй 101 (Тайбэй, Тайвань)

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Среднее ежегодное число землетрясений в Тайване составляет чуть больше 2 000, и где-то 10% из них — толчки, которые можно ощутить физически. По этой причине, когда речь зашла о постройке очередного небоскреба, тайваньские строители предусмотрительно решили защитить его от сейсмических волн. До 2009 года Тайбэй 101 считался самым высоким сооружением в мире; в 2011 году его признали еще и самым экологически чистым.

Тайбэй 101 построен с применением сейсмоустойчивых и погодоустойчивых технологий, включая внутренний демпфер. Инструмент виброконтроля не предотвращает раскачивание массивного здания, но значительно сокращает шансы разрушения конструкции. Груз, используемый в качестве маятника, весит 728 тонн и закреплен между 87 и 92 этажами.

В 2002 году еще недостроенный Тайбэй 101 уже прошел проверку на прочность: землетрясение магнитудой 6,8 не повредило конструкцию. Позднее, в 2004 году, демпфер помог небоскребу пережить землетрясение и штормовой ветер со скоростью 233 км/ч. Иными словами, тайваньские строители не зря позаботились о сейсмоустойчивости.

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Шанхайская башня (Шанхай, Китай)

В отличие от Тайваня, в Китае происходит меньше землетрясений — в среднем около 15 за год. Однако Шанхай находится в самой сейсмически активной точке страны, что обязало строителей Шанхайской башни проработать средства защиты. 632-метровый небоскреб, построенный в 2014 году, является вторым по высоте сооружением в мире. Чтобы повысить его сейсмоустойчивость, инженеры решили возвести здание на мягкой почве, насыщенной глиной. При закладке свайного фундамента строители использовали более 980 колонн и миллионы тонн укрепленного бетона.

Как и Тайбэй 101, Шанхайская башня использует внутренний демпфер-маятник для контроля раскачивания. 1000-тонный груз дополнительно оснащен амортизаторами, которые не позволяют зданию раскачиваться слишком сильно. Небоскреб не подвергался землетрясениям с момента открытия: сейчас он в основном используется как бизнес-центр.

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Пирамида Трансамерика (Сан-Франциско, США)

Сан-Франциско в штате Калифорния выдерживает более 5 000 землетрясений каждый год. Немногие из них действительно можно почувствовать, однако ученые предсказывают, что в будущем город попадет под сейсмические толчки магнитудой 6,7. Пирамида Трансамерика, построенная в 1972 году, не боится таких нагрузок. Глубокий фундамент сооружения, состоящий из бетона и стали, создан с расчетом на то, что, в случае землетрясения, конструкция будет двигаться вместе с землей. Инженеры также предусмотрели поперечные стенки, укрепленные стержнями на каждом уровне, и сенсоры, измеряющие горизонтальное смещение нагрузки на здание.

В 1989 году пирамида выдержала землетрясение магнитудой 6,9. Сейсмические волны заставили здание раскачиваться на протяжении минуты, но структурные элементы постройки не получили повреждений.

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Башня Мори (Токио, Япония)

Япония — один из самых сейсмически активных регионов на планете, поэтому страна давно переключилась на сейсмоустойчивое строительство. После разрушительных катаклизмов, вроде землетрясений в Кобе 1995 года, инженеры ратифицировали новые стандарты безопасности. Для своего времени башня Мори, завершенная в 2003 году, обладала передовыми мерами сейсмоустойчивости. Помимо внутреннего демпфера, она также имеет 192 жидкостных амортизатора, смягчающих раскачивание небоскреба.

К счастью, башня Мори пока не проходила проверку реальным землетрясением, но, учитывая технологичность сооружения, ей вряд ли что-то грозит.

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Нью-Уилшир Гранд Центр (Лос-Анджелес, США)

В Лос-Анджелесе происходит приблизительно 59 землетрясений за год, чья магнитуда варьируется от 2,0 до 3,4. Однако специалисты предупреждают о вероятности сейсмических волн магнитудой 7,4 — и власти города уже некоторое время занимаются возведением сейсмоустойчивых зданий. Нью-Уилшир Гранд Центр, завершенный в 2017 году — одно из них. Чтобы обезопасить верхние этажи сооружения от шока, инженеры снабдили конструкцию устойчивыми элементами: например, выкладки повышают сопротивление вертикальному и горизонтальному движению. Скобы с защитой от продольного изгиба растягиваются при нагрузке. Помимо этого, Нью-Уилшир Гранд Центра стоит на гибком фундаменте.