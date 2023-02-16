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9 минут назад

Названы пять лучших смартфонов стоимостью до 11 тысяч рублей

Ferra.ruиещё 3

Появился топ-5 лучших бюджетных смартфонов стоимостью $150, или около 11 тысяч рублей.

Названы пять лучших смартфонов стоимостью до 11 тысяч рублей
Фото: Gsmarena.comGsmarena.com

На первом месте Redmi 12C с чипом MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Гаджет получил 6,71" экран с разрешением HD+, основную камеру на 50 Мп и макромодуль на 2 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, аудиоразъёмом 3,5 мм и сканером отпечатков пальцев на задней крышке.

Второе место получил Moto G31 с чипом MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Новинка имеет Full HD-дисплей 6,4". У этого смартфона 50 Мп основная камера и макромодуль на 2 Мп, а также ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп. Moto G31 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Третье место у OnePlus Nord N20 SE, с чипом Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Гаджет получил 6,56" IPS-дисплей с разрешением HD+, основную камеру на 50 Мп и 2 Мп портретный датчик. Это устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Четвёртое и пятое места у Samsung Galaxy A04e и ударопрочного смартфона Blackview BV5200 Pro.

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