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12 минут назад

Nature: ученые изобрели мужской контрацептив, парализующий сперматозоиды на два часа

runews24.ru

Ученые объявили об изобретении контрацептива для мужчин, который может на два часа обездвижить сперматазоиды. Уникальность нового препарата заключается в том, что он действует на 100%, в то время как большинство современных контрацептивов такого характера начинают работать только через 8-12 недель.

Ученые изобрели мужской контрацептив, парализующий сперматозоиды на два часа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новый препарат основан на белке sAC, который необходим для движения сперматозоидов. Именно при его отсутствии мужчины чаще всего страдают от бесплодия.

Специалисты уже провели первые опыты на грызунах. Они использовали новое средство на 8 из 17 самцах мышей. Через два часа у них взяли анализ и выяснилось, что 94% сперматозоидов парализованы. Действие препарата продолжалось 24 часа, после чего сперматозоиды «оживали». В другом эксперименте контрацептив был введен 52 самцам мышей. Их запустили к самкам, с которыми произошло спаривание, но беременности не наступило. Это свидетельствует о том, что препарат работает на 100%.

Также специалисты подчеркнули, что средство не вызывает побочных эффектов, даже если его принимать трижды в день на протяжении полутора месяцев. В 2025 году контрацептив начнут испытывать на людях, говорится в журнале Nature.

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