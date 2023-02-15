У крупной немецкой авиакомпании произошел масштабный сбой

Крупный сбой произошел в работе германской авиакомпании Lufthansa. Проблемы с IТ-системой привели к нарушению воздушного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Как уточняется, проблема затронула все авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group. Невозможно передать никакие данные, самолеты не могут взлететь, а весь план полетов нарушен. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки. Масштаб сбоя пока определить невозможно, также неизвестно, сколько конкретно рейсов задержано и отменено.

В аэропорту во Франкфурте-на-Майне уже скопилось большое количество пассажиров. Специалисты аэропорта занимаются устранением проблем.