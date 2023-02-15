Старые смартфоны Samsung получили полезную функцию флагманских моделей

Функция под названием «Приостановить USB Power Delivery» останавливает зарядку аккумулятора, питая лишь смартфон. Это положительно сказывается на нагреве устройства при его использовании от сети. Как выяснилось, данное нововведение не стало эксклюзивной функцией Galaxy S23 и было обнаружено в ряде других смартфонов, таких как Galaxy S22, Galaxy A73, Galaxy Z Flip4 и Z Fold4.