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Старые смартфоны Samsung получили полезную функцию флагманских моделей Galaxy S23

В прошлогодних флагманах Samsung обнаружили функцию приостановки зарядки аккумулятора из Samsung Galaxy S23. Об этом сообщает портал Sammobile.

Старые смартфоны Samsung получили полезную функцию флагманских моделей
© газета.ру

Функция под названием «Приостановить USB Power Delivery» останавливает зарядку аккумулятора, питая лишь смартфон. Это положительно сказывается на нагреве устройства при его использовании от сети. Как выяснилось, данное нововведение не стало эксклюзивной функцией Galaxy S23 и было обнаружено в ряде других смартфонов, таких как Galaxy S22, Galaxy A73, Galaxy Z Flip4 и Z Fold4.

Чтобы активировать функцию «Приостановить USB Power Delivery», необходимо, чтобы устройство работало под управлением OneUI 5.0 и имело актуальную версию сервиса Game Booster. Активировать обход зарядки аккумулятора можно в разделе «Настройки Game Booster». Важно, чтобы заряд устройства превышал 20%.

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