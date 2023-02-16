Раскрыты последствия долгого COVID

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли, что последствия в виде повреждения органов у пациентов с длительным COVID сохраняется в 59 процентах случаев через год после появления первых симптомов, даже если не было серьезных поражений при самом заражении вирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Royal Society of Medicine.

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В исследовании приняли участие 536 пациентов, зараженных коронавирусом, 13 процентов из которых были госпитализированы при первом диагнозе COVID-19. Из 536 пациентов у 331 (62 процента) было выявлено поражение органов через шесть месяцев после первоначального диагноза. Эти пациенты были обследованы спустя шесть месяцев с помощью 40-минутного МРТ-сканирования нескольких органов.

У 29 процентов пациентов с длительным течением COVID имелись полиорганные нарушения с сохраняющимися симптомами и сниженной функцией через шесть и двенадцать месяцев. У 59 процентов пациентов с длительным COVID наблюдалось поражение по крайней мере одного органа через 12 месяцев после первоначального диагноза.