Раскрыты последствия долгого COVID

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли, что последствия в виде повреждения органов у пациентов с длительным COVID сохраняется в 59 процентах случаев через год после появления первых симптомов, даже если не было серьезных поражений при самом заражении вирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Royal Society of Medicine.