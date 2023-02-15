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57 минут назад

500 килотонн над Россией: 10 лет со дня падения Челябинского метеорита

Александр Котлеткин

15 февраля 2013 года над Челябинской областью в плотных слоях атмосферы на высоте около 27 км взорвался метеорит. Размеры внеземного гостя составляли 17 до 20 метров в диаметре, а масса около 13 тыс. тонн. По словам ученых, мощность серии взрывов Челябинского метеорита составила 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Объект стал из небесных тел, которые падали на Землю со времен Тунгусского метеорита. Несмотря на то, что большую часть энергии взрывов поглотила атмосфера, ударная волна распространилась на расстояние около 90 км. Наиболее крупные фрагменты космического тела упали в окрестностях озера Чебаркуль в 78 км западнее Челябинска.

1/12 След от падения осколка метеорита в небе над Челябинском, 2013 год
Фото: ТАСС
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2/12 Стена и часть кровли цинкового завода, разрушенная из-за взрывной волны, вызванной падением метеорита, 2013 год
Фото: ТАСС
3/12 Ученицы профессионального училища №1 в Челябинске убирают выбитые взрывной волной во время падения космического объекта стекла, 2013 год
Фото: РИА Новости
4/12 Последствия падения осколков метеорита в Челябинской области, 2013 год
Фото: ТАСС
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5/12 След падения космического объекта в Челябинске, 2013 год
Фото: РИА Новости
6/12 Последствия падения осколков метеорита в Челябинской области, 2013 год
Фото: ТАСС
7/12 Место падения осколков метеорита в Челябинской области, 2013 год
Фото: ТАСС
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8/12 Сотрудники полиции в оцеплении возле выхода на лед к месту падения метеорита на озере Чебаркуль, 2013 год
Фото: РИА Новости
9/12 Водолазы у осколка метеорита, поднятого из озера Чебаркуль, 2013 год
Фото: РИА Новости
10/12 Метеорит "Челябинск" выставили на всеобщее обозрение, 2013 год
Фото: ТАСС
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11/12 Изучение осколков метеорита, найденных в Челябинской области, 2013 год
Фото: РИА Новости
12/12 Метеорит в челябинском краеведческом музее, 2019 год
Фото: URA.RU/TAСС

В результате падения обломков повреждения получили около 7,3 тыс. зданий, пострадали 1 613 человек. По оценкам властей, потребовалось заменить 100 тыс. кв. м остекления в Челябинске и 200 тыс. кв. м. - в области, а общая сумма ущерба от визита космического странника составила 1 млрд рублей.

В октябре 2013 года из озера Чебаркуль подняли самый крупный осколок Челябинского метеорита, вес которого составил 654 кг. Правда, на взвешивании он раскололся еще на несколько частей. Сейчас самый крупный фрагмент весом 503 кг экспонируется в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске. Возраст нарушителя спокойствия землян ученые оценили в 4,45 млрд лет.

Вспоминаем взрыв Челябинского метеорита – в галерее «Рамблера».

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