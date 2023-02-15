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1 час назад

"Росэлектроника" займется созданием систем управления роботами и БПЛА

ТАСС

АО "ВНИИ "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") совместно с ООО "Независимый исследовательский центр перспективных разработок" (НЦПР) займется созданием систем управления роботизированными комплексами, в том числе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в среду сообщила пресс-служба холдинга.

"Росэлектроника" займется созданием систем управления роботами и БПЛА
Фото: RostecRostec

"Компании сосредоточатся на совместной разработке решений в области мобильной радиосвязи и радиоуправления безэкипажными объектами. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ВНИИ "Вега" (входит в концерн "Автоматика" холдинга "Росэлектроника") Владимир Штефан и генеральный директор ООО "НЦПР" Ваган Саруханов. Стороны договорились о совместной разработке интегрированных технических решений для обмена данными в высокоскоростных широкополосных и высоконадежных узкополосных радиосетях", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор ВНИИ "Вега" Владимир Штефан, слова которого приводятся в сообщении, сотрудничество направлено на совместное проектирование и выпуск электронного оборудования, программного обеспечения и развертывание автоматизированных систем на их основе. В холдинге подчеркнули, что все это сможет применяться в изделиях для навигации, мониторинга, идентификации, управления, контроля и безопасности.

ВНИИ "Вега" специализируется на разработке и производстве систем, программно-аппаратных комплексов. Предприятие завершило более 50 научно-исследовательских и 250 опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке профессиональной подвижной радиосвязи специального и гражданского назначения.

НЦПР специализируется на создании радиоэлектронных изделий различного назначения. Компания занимается поставками оборудования, разработкой программных средств и созданием технологических радиосетей обмена данными на узкополосных радиомодемах УКВ диапазона.

Наука и техника,Концерн "Автоматика",Росэлектроника,Ростех,
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