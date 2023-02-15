Начались испытания российского беспилотного конвертоплана

В технопарке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) начали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба ЦАГИ Пресс-служба ЦАГИ

По данным ЦАГИ, конвертоплан способен перевозить до 50 кг грузов.

В ходе испытаний отработают систему автоматического управления, а также взлет и посадку российского беспилотника в автономном режиме.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» впервые представит на выставке в Индии Aero India 2023 российский разведывательный беспилотник «Орлан-30».

По информации пресс-службы, выставка пройдет в городе Бангалор с 13 по 17 февраля. Беспилотник «Орлан-30» будет представлен на стенде «Рособоронэкспорта». Вместе с ним будут представлены разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э» и разведывательный беспилотник «Орлан-10Е».