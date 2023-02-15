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9 минут назад

В России начали испытания беспилотного конвертоплана

Газета.Ruиещё 2

В технопарке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) начали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, сообщает РИА Новости.

Начались испытания российского беспилотного конвертоплана
Фото: Пресс-служба ЦАГИПресс-служба ЦАГИ

По данным ЦАГИ, конвертоплан способен перевозить до 50 кг грузов.

В ходе испытаний отработают систему автоматического управления, а также взлет и посадку российского беспилотника в автономном режиме.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» впервые представит на выставке в Индии Aero India 2023 российский разведывательный беспилотник «Орлан-30».

По информации пресс-службы, выставка пройдет в городе Бангалор с 13 по 17 февраля. Беспилотник «Орлан-30» будет представлен на стенде «Рособоронэкспорта». Вместе с ним будут представлены разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э» и разведывательный беспилотник «Орлан-10Е».

Минобороны России сообщало, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» рассылают СМС с призывом сложить оружие среди абонентов сотовых операторов, которые используют военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Наука и техника,Армия,Минобороны России,ЦАГИ,Рособоронэкспорт,
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