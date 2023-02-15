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26 минут назад

Российские студенты создали мобильного робота-дезинфектора

Газета.Ruиещё 1

Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета создали высокомобильного робота-дезинфектора, передает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Уточняется, что аппарат способен распылять озон вверх под углом, что позволяет обеззараживать труднодоступные места, уничтожая при этом до 100% вредоносных патогенов, среди которых вирусы, бактерии и плесневые грибы.

Российские студенты создали мобильного робота-дезинфектора
Фото: газета.ругазета.ру

Робот размером с домашнюю кошку оснащен камерами, средством связи, датчиками и бесконтактной зарядкой. Аппарат может преодолевать препятствия высотой до 5 см. Время непрерывной работы — один час. В случае попадания человека в зону проведения дезинфекции устройство подаст сигнал тревоги.

«При возможном попадании человека в зону ответственности робота он прекращает выработку озона и подает сигнал тревоги, чтобы тот покинул территорию обработки. Устройство имеет встроенный датчик измерения концентрации озона, чтобы после обработки помещения провести оценку остаточной концентрации», — рассказали разработчики.

Сообщается, что устройство может успешно применяться в разных сферах, включая обработку школьных классов и точек общепита. Стоимость робота, по словам создателей, не будет превышать 150 тыс. руб. Выпуск первой партии планируется уже в этом году.

Ранее сообщалось, что на базе общеобразовательных школ в Луганской народной республике откроются кружки по робототехнике.

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