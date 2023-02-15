Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что через новый кабинет выплат создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнёрской программы «ВКонтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео.

Кроме того, с целью поддержки самозанятых авторов «ВКонтакте» в течение полугода планирует начислять им повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.