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52 минуты назад

«ВКонтакте» представила новый кабинет выплат

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Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» представила новый кабинет выплат
Фото: вконтакте вконтакте

Отмечается, что через новый кабинет выплат создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнёрской программы «ВКонтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео.

Кроме того, с целью поддержки самозанятых авторов «ВКонтакте» в течение полугода планирует начислять им повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.

Ранее сообщалось, что в сервисе «VK Музыка» появился раздел «Подкасты».

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