Маск назначил пса гендиректором Twitter

Бизнесмен Илон Маск объявил о назначении генерального директора соцсети Twitter. Им стал пес по кличке Floki. Об этом предприниматель заявил в своем аккаунте в соцсети, пишет РИА Новости.
Маск выложил фотографии с новым главой фирмы. На кадрах рыжий пес породы сиба-ину сидит за рабочим столом, на котором разложены бумаги. Животное соответствующе одето – на одном фото оно в черном свитере с надписью Ceo, на другом – в костюме с галстуком и в очках.
«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах! Он идеально подходит для этой работы», — написал Маск.
Напомним, в сентябре 2021 Маск завел собаку по кличке Флоки этой же породы. Его первые снимки тогда тоже появилось в Twitter.
Ранее Илон Макс заявил, что не намерен и дальше работать на посту гендиректора фирмы. Он пообещал поискать кого-нибудь «глупого» для этого поста. Сообщалось, что миллиардер ищет исполнительного директора для компании Twitter.