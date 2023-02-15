Маск назначил пса гендиректором Twitter

Бизнесмен Илон Маск объявил о назначении генерального директора соцсети Twitter. Им стал пес по кличке Floki. Об этом предприниматель заявил в своем аккаунте в соцсети, пишет РИА Новости.

Маск выложил фотографии с новым главой фирмы. На кадрах рыжий пес породы сиба-ину сидит за рабочим столом, на котором разложены бумаги. Животное соответствующе одето – на одном фото оно в черном свитере с надписью Ceo, на другом – в костюме с галстуком и в очках.

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах! Он идеально подходит для этой работы», — написал Маск.

Напомним, в сентябре 2021 Маск завел собаку по кличке Флоки этой же породы. Его первые снимки тогда тоже появилось в Twitter.