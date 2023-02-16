На черепе средневековой женщины обнаружили следы трепанации

Группа археологов из Университета Экс-Марсель во Франции проанализировала череп средневековой женщины, которая жила в VI-VII веке в Италии, и нашли доказательства трепанации.

Фото: I. Micarelli et al., 2023 I. Micarelli et al., 2023

Результаты опубликованы в журнале International Journal of Osteoarchaeology. Авторы утверждают, что она перенесла по меньшей мере две операции на головном мозге.

Это одно из немногих археологических свидетельств того, что трепанация проводилась женщинам раннего средневековья.

Исследованный череп был обнаружен в конце XIX века на кладбище Кастель-Трозино в центральной Италии. Он принадлежал женщине возрастом около 50 лет. Он был найден в двойном захоронении вместе с мужскими останками, а также бронзовой брошью, гребнем и золотыми нитями, что позволяет предположить, что пара принадлежала к местной элите.

"Мы обнаружили, что женщина пережила несколько операций. Первая операция прошла успешно. Вторая, вероятно, была проведена незадолго до смерти женщины", – отметили авторы.