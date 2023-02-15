Взломавшие британскую почту хакеры потребовали почти $80 млн

Хакерская группировка LockBit, ранее взломавшая Королевскую почту Великобритании , потребовала от неё почти $80 млн в качестве «выкупа».

В материале сказано, что Королевская почта более трёх недель вела переговоры с хакерами, которые включали в себя доходы и бизнес-задачи компании.