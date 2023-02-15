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1 час назад

FT: взломавшие британскую почту хакеры потребовали почти $80 млн

RT на русском

Хакерская группировка LockBit, ранее взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала от неё почти $80 млн в качестве «выкупа».

Взломавшие британскую почту хакеры потребовали почти $80 млн
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает Financial Times.

В материале сказано, что Королевская почта более трёх недель вела переговоры с хакерами, которые включали в себя доходы и бизнес-задачи компании.

Так, хакеры LockBit потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта.

Они «пригрозили» обнародовать большие объёмы данных почты в случае провала переговоров.

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