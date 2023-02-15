Хакеры взломали почту Королевской семьи Великобритании

В январе хакеры из группировки LockBit взломали почту Королевской семьи Великобритании, которая, впрочем, обслуживает всю страну, и потребовали выкуп. Тогда, как водится, британские власти обвинили в этой кибератаке Россию. Переговоры с киберпреступниками велись три недели и закончились на днях.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Разумеется, LockBit не связаны с Россией. Это достаточно известная своими дерзкими атаками кибергруппировка. После взлома Королевской почты хакеры потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, в которую входит сервис. Это почти $80 млн.