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1 час назад

Хакеры взломали почту Королевской семьи Великобритании и потребовали выкуп

Ferra.ruиещё 1

В январе хакеры из группировки LockBit взломали почту Королевской семьи Великобритании, которая, впрочем, обслуживает всю страну, и потребовали выкуп. Тогда, как водится, британские власти обвинили в этой кибератаке Россию. Переговоры с киберпреступниками велись три недели и закончились на днях.

Хакеры взломали почту Королевской семьи Великобритании
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разумеется, LockBit не связаны с Россией. Это достаточно известная своими дерзкими атаками кибергруппировка. После взлома Королевской почты хакеры потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, в которую входит сервис. Это почти $80 млн.

Один из переговорщиков заявил, что компания не выплатит выкуп ни при каких обстоятельствах. В свою очередь, LockBit заявила, что обнародует «большие объёмы данных», в которые входит информация о доходах и бизнес-задачах Королевской почты.

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