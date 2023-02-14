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19 минут назад

«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения аккаунта в VK ID

Елена Прошина

С 14 февраля пользователям «ВКонтакте» стала доступна функция подтверждения аккаунта VK ID и получения специальной галочки в профиле социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения аккаунта в VK ID
Фото: 

Отмечается, что функция является опциональной, то есть пользователи могут использовать ее по своему желанию.

«Инструмент поможет собеседникам быть уверенными в том, что владелец профиля указал настоящее имя и за ним стоит реальный человек», — говорится в сообщении.

В «ВКонтакте» считают, что особенно полезной функция станет для владельцев сообществ и представителей бизнеса. Она появится в личном кабинете VK ID. Стоит пользователю подтвердить свои данные и в его профиле появится специальная отметка в виде серой галочки.

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