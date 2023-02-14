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59 минут назад

Департамент предпринимательства рассказал о сервисах для кибербезопасности

Елена Прошина

В честь Всемирного дня безопасного Интернета Департамент предпринимательства Москвы рассказал о сервисах для повышения кибербезопасности, которые разрабатывают участники Московского инновационного кластера. Об этом департамент написал в своём Telegram-канале.

Департамент предпринимательства рассказал о сервисах для кибербезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым в департаменте назвали облачный сервис Felix, который умеет выявлять угрозы на сайтах и серверах. Felix работает как смарт-брандмауэр отслеживающий и не пропускающий вредоносный трафик. Принцип его работы в том, что запросы от пользователя или сайта сначала обрабатываются сервисом и только потом доходят до адресата.

Также в департаменте рассказали о капче, которая может распознавать пользователей. Это позволяет ей защищать сайты от ботов. Система sCaptcha принадлежит московской компании «Капча Солюшнз» и предлагает альтернативу капчи «Я не робот». Вместо поиска светофоров и мотоциклов sCaptcha предлагает пользователю нарисовать простую фигуру. Такое решение позволяет защитить сайт от большинства интернет угроз, а также занимает меньше времени для пользователя.

Кроме того, в департаменте рассказали об удобном облачном хранилище от провайдера Cloudy4Y. «Облако ФЗ-152» – частное удалённое хранилище, которое соответствует требованиям 152 федерального закона «О персональных данных». Использование «ФЗ-152» упрощает соблюдение требований закона и помогает избежать нарушений для операторов персональных данных.

Ранее российская интернет-компания «Ростелеком» рассказала родителям, как обезопасить ребенка от рисков в глобальной сети.

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