Microsoft заблокировала для россиян новую версию поисковика Bing

Microsoft запустила тестирование новой версии своей поисковой системы Bing с интегрированной нейросетью ChatGPT. Но программа тестирования недоступна для российских пользователей.
Чтобы получить доступ к тестированию, необходимо зарегистрироваться в так называемом листе ожидания. Но любые российские IP-адреса блокируются по умолчанию и страна не включена в список тех, на которые программа распространяется.
Эту информацию подтвердили директор Telecom Daily Денис Кусков и глава центра экспертизы R-Vision Григорий Ревенко. По словам Дениса Кускова, чтобы российский пользователь смог записаться в лист ожидания, нужно использовать VPN. Григорий Ревенко отметил, что ожидание в виртуальной очереди займёт не менее недели.