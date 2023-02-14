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46 минут назад

Microsoft заблокировала для россиян новую версию поисковика Bing

Ferra.ru

Microsoft запустила тестирование новой версии своей поисковой системы Bing с интегрированной нейросетью ChatGPT. Но программа тестирования недоступна для российских пользователей.

Microsoft заблокировала для россиян новую версию поисковика Bing
Фото: ferra.ruferra.ru

Чтобы получить доступ к тестированию, необходимо зарегистрироваться в так называемом листе ожидания. Но любые российские IP-адреса блокируются по умолчанию и страна не включена в список тех, на которые программа распространяется.

Эту информацию подтвердили директор Telecom Daily Денис Кусков и глава центра экспертизы R-Vision Григорий Ревенко. По словам Дениса Кускова, чтобы российский пользователь смог записаться в лист ожидания, нужно использовать VPN. Григорий Ревенко отметил, что ожидание в виртуальной очереди займёт не менее недели.

Наука и техника,Денис Кусков,Microsoft,
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