Microsoft заблокировала для россиян новую версию поисковика Bing

Microsoft запустила тестирование новой версии своей поисковой системы Bing с интегрированной нейросетью ChatGPT. Но программа тестирования недоступна для российских пользователей.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Чтобы получить доступ к тестированию, необходимо зарегистрироваться в так называемом листе ожидания. Но любые российские IP-адреса блокируются по умолчанию и страна не включена в список тех, на которые программа распространяется.