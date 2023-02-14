Почему Земля вращается

Между Северным и Южным полюсом Земли есть воображаемая линия. Она называется осью вращения. Указывает она на Полярную звезду, которую можно увидеть в Северном полушарии в ясные ночи. Но что заставляет нашу планету вращаться?

Каждые 24 часа Земля совершает один полный оборот с запада на восток. По этой причине встаёт солнце всегда на востоке, а заходит - на западе. Также именно поэтому ночью нам кажется, будто звёзды движутся по небу.

На самом деле вращается не только Земля, но и Солнце. Причём в том же направлении, что и все остальные планеты. Хотя какие-то из планет могут вращаться быстрее Земли.

Вообще вращение Земли в принципе важно для сохранения жизни на планете. За счёт этого день сменяется ночью. А ещё это важно для того, чтобы происходили океанские приливы и отливы.