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14 минут назад

«Роскосмос»: осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен

Газета.Ru

В «Роскосмосе» заявили, что осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

«Роскосмос»: осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Отмечается, что фото- и видеоизображения будут переданы российским специалистам для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

Вероятное место повреждения грузового корабля «Прогресс МС-21» на Международной космической станции (МКС) будет осмотрено при помощи манипулятора с американского сегмента станции. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Полученные видеоматериалы передадут российским специалистам в ЦУП для дальнейшего анализа.

Отмечается, что «Роскосмос» продолжает выяснение причины разгерметезации системы терморегулирования корабля «Прогресс МС-21», которая произошла 11 февраля на МКС. Отмечалось, что «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема МКС и разгерметизация не повлияла на его стыковку со станцией.

Наука и техника,ЦУП,Роскосмос,
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