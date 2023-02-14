«Роскосмос»: осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен

В «Роскосмосе» заявили, что осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что фото- и видеоизображения будут переданы российским специалистам для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.
Вероятное место повреждения грузового корабля «Прогресс МС-21» на Международной космической станции (МКС) будет осмотрено при помощи манипулятора с американского сегмента станции. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Полученные видеоматериалы передадут российским специалистам в ЦУП для дальнейшего анализа.
Отмечается, что «Роскосмос» продолжает выяснение причины разгерметезации системы терморегулирования корабля «Прогресс МС-21», которая произошла 11 февраля на МКС. Отмечалось, что «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема МКС и разгерметизация не повлияла на его стыковку со станцией.