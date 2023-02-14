«Роскосмос»: осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен

В «Роскосмосе» заявили, что осмотр поврежденного корабля «Прогресс МС-21» завершен. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Отмечается, что фото- и видеоизображения будут переданы российским специалистам для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

Вероятное место повреждения грузового корабля «Прогресс МС-21» на Международной космической станции (МКС) будет осмотрено при помощи манипулятора с американского сегмента станции. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Полученные видеоматериалы передадут российским специалистам в ЦУП для дальнейшего анализа.