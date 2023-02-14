Выявлен ранее неизвестный путь появления опасных штаммов коронавируса

Российские ученые обнаружили первый пример того, как возбудитель COVID-19 выработал устойчивость к иммунитету, сообщает пресс-служба "Сколтеха".

Анализ показал, что за время длительной инфекции коронавирус накопил мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки, которая болела более 300 дней, его распознавать.

Ученые из "Сколтеха" и их коллеги из России и США обнаружили, что коронавирус может сопротивляться действию антител и становиться менее заметным для Т-клеток.

Ранее в России за последние сутки выявили 9 826 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 1 662 человека. Это на 173,4% больше, чем 13 февраля. Выздоровели 10 420 человек, что на 60,7% больше в сравнении с предыдущим днем. За последние сутки от коронавируса умерли 35 человек.