Почему опасно покупать доступ к нейросети ChatGPT через Telegram

Пресс-служба Роскачества предупредила о появлении мошенников, продающих россиянам в Telegram «безлимитный доступ» к ИИ чат-боту ChatGPT.
Мошенники предлагают подписку на безлимитный доступ к нейросети без ограничения по количеству запросов, с продвинутым пониманием русского языка и «модифицированным» кодом с обновлёнными базами без регистрации с помощью СМС и использования VPN.
Всё это приводит к потере денег — мошенники присылают ссылку на бот, но на обычный, к тому же бесплатный.
Никаких «безлимитных» версий нейросети на данный момент не существует. Не переводите свои деньги мошенникам, а пользуйтесь бесплатной версией, желательно полноценной веб-версией, а не усечённой модификацией. Сергей Кузьменко Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов