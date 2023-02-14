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39 минут назад

Почему опасно покупать доступ к нейросети ChatGPT через Telegram

Ferra.ru

Пресс-служба Роскачества предупредила о появлении мошенников, продающих россиянам в Telegram «безлимитный доступ» к ИИ чат-боту ChatGPT.

Почему опасно покупать доступ к нейросети ChatGPT через Telegram
Фото: ferra.ruferra.ru

Мошенники предлагают подписку на безлимитный доступ к нейросети без ограничения по количеству запросов, с продвинутым пониманием русского языка и «модифицированным» кодом с обновлёнными базами без регистрации с помощью СМС и использования VPN.

Всё это приводит к потере денег — мошенники присылают ссылку на бот, но на обычный, к тому же бесплатный.

Никаких «безлимитных» версий нейросети на данный момент не существует. Не переводите свои деньги мошенникам, а пользуйтесь бесплатной версией, желательно полноценной веб-версией, а не усечённой модификацией. Сергей Кузьменко Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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