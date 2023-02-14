Опасность тектонического разлома в Турции оценили

Тектонический разлом длиной 200 м и глубиной 30 м, который образовался в Турции после землетрясения, не представляет опасности, рассказал директор Единой геофизической службы РАН по научной работе Руслан Дягилев. Он добавил, что сейчас в регионе наблюдается период афтершоков, это может продлиться 10 лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».