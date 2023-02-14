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1 час назад

Геофизик оценил опасность тектонического разлома в Турции

News.ru

Тектонический разлом длиной 200 м и глубиной 30 м, который образовался в Турции после землетрясения, не представляет опасности, рассказал директор Единой геофизической службы РАН по научной работе Руслан Дягилев. Он добавил, что сейчас в регионе наблюдается период афтершоков, это может продлиться 10 лет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Опасность тектонического разлома в Турции оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сами по себе они (разломы. — NEWS.ru) неопасны. Это результат землетрясения. Оно прошло. Сейчас наблюдается период афтершоков. Движения, которые накопились за сотню лет, реализовались в форме главного толчка и последующих мелких, которыми являются афтершоки. Этот процесс может продлиться лет 10, — сообщил Дягилев.

roscosmos/vk.com

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643.

12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения. В Telegram-канале государственной корпорации подчеркнули, что специалисты продолжают осуществлять космический мониторинг последствий природного катаклизма.

Наука и техника,Реджеп Эрдоган,Роскосмос,РАН,
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