Dropbox на macOS перестанет поддерживать внешние накопители

В macOS Monterey 12.3 компания Apple заменила API, используемое облачными сервисами. Так, стало известно, что файловый хостинг Dropbox все-таки подстроиться под это, но с определенными нюансами: пользователи больше не смогут хранить свои папки Dropbox на внешних дисках.

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Dropbox еще до выхода Monterey 12.3 предупреждала своих пользователей о том, что приложение для macOS потеряет некоторые свои функции из-за последних изменений, внесенных в операционную систему Apple. Некоторые из них будут устранены, когда компания выпустит обновление приложения, чтобы сделать его совместимым с новым API macOS для облачных платформ. Но не все.