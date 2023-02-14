Сведения о блокировке гаджетов Realme в РФ не соответствуют действительности, заявил представитель китайской компании. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что во вторник, 14 февраля, в СМИ появились публикации о блокировке телефонов Realme 10 Pro+ китайской версии.

Представитель компании подчеркнул, что на российский рынок устройства поставляются в рамках официальных соглашений. Все гаджеты сертифицированы, на них в полном объеме распространяется сервисная поддержка.

В компании пояснили, что если у россиян возникают вопросы, связанные с работой предназначенных для других рынков гаджетов, то им следует обратиться в российскую сервисную поддержку.