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14 минут назад

Представитель Realme опроверг информацию о блокировке смартфонов в России

Илья Родин

Сведения о блокировке гаджетов Realme в РФ не соответствуют действительности, заявил представитель китайской компании. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что во вторник, 14 февраля, в СМИ появились публикации о блокировке телефонов Realme 10 Pro+ китайской версии.

Представитель компании подчеркнул, что на российский рынок устройства поставляются в рамках официальных соглашений. Все гаджеты сертифицированы, на них в полном объеме распространяется сервисная поддержка.

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В компании пояснили, что если у россиян возникают вопросы, связанные с работой предназначенных для других рынков гаджетов, то им следует обратиться в российскую сервисную поддержку.

В сервисном центре им необходимо представить приобретенное устройство, чек на покупку, а также IMEI, резюмировали в Realme.

Наука и техника,Видео,Microsoft,
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