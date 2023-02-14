Илон Маск пообещал починить продвигающие его профиль алгоритмы в Twitter

Илон Маск на своей странице в Twitter пообещал починить рекомендационные алгоритмы, которые показывают его посты даже неподписанным пользователям соцсети.

Фото: газета.ру газета.ру

«Пожалуйста, следите за обновлениями, пока мы вносим коррективы в... «Алгоритмы»», — заявил Маск.

В середине февраля пользователи Twitter стали жаловаться, что в разделе рекомендаций соцсеть стала предлагать им твиты Илона Маска. Якобы таким образом бизнесмен пытается «раскрутить» свой аккаунт.

По неофициальным данным, бизнесмен крайне недоволен тем, что его посты собирают мало лайков и просмотров.

Вместе с тем, Маск в качестве эксперимента закрывал свой профиль и призвал подписчиков поставить ему лайк, чтобы улучшить показатели постов внутри соцсети.