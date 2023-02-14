В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
21 минуту назад

Илон Маск пообещал починить продвигающие его профиль алгоритмы в Twitter

Газета.Ru

Илон Маск на своей странице в Twitter пообещал починить рекомендационные алгоритмы, которые показывают его посты даже неподписанным пользователям соцсети.

Илон Маск пообещал починить продвигающие его профиль алгоритмы в Twitter
Фото: газета.ругазета.ру

«Пожалуйста, следите за обновлениями, пока мы вносим коррективы в... «Алгоритмы»», — заявил Маск.

В середине февраля пользователи Twitter стали жаловаться, что в разделе рекомендаций соцсеть стала предлагать им твиты Илона Маска. Якобы таким образом бизнесмен пытается «раскрутить» свой аккаунт.

По неофициальным данным, бизнесмен крайне недоволен тем, что его посты собирают мало лайков и просмотров.

Вместе с тем, Маск в качестве эксперимента закрывал свой профиль и призвал подписчиков поставить ему лайк, чтобы улучшить показатели постов внутри соцсети.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск отреагировал на данные о раскрутке его постов в Twitter мемом с двумя россиянками.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители