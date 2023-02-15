Почему в Турции обрушились новые здания, с научной точки зрения

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни десятки тысяч людей. Причем многие из них погибли под завалами рухнувших зданий: высота некоторых превышала 20 этажей. Подобное не должно происходить даже при землетрясении, особенно если говорить о современных зданиях. Портал Popular Mechanics рассказал, почему.

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Если жилое здание рушится в результате землетрясения, обычно это можно объяснить сочетанием двух ключевых факторов — нагрузки и стройматериалов. Подземные толчки создают дополнительную нагрузку. Если сооружение не построено должным образом или не использует надлежащие стройматериалы, то конструкции не хватит прочности — и это приведет к обрушению. По этой причине старые здания зачастую не выдерживают землетрясений, однако более современные постройки должны переносить такие нагрузки.

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Трагедия в Турции произошла из-за того, что там случилось два толчка: первый магнитудой 7,8 на глубине около 18 километров, второй — 7,5 на глубине 8 километров. Обычно энергия подземных толчков рассеивается по мере того, как они движутся к поверхности земли, но на этот раз оба землетрясения произошли на небольшой глубине. Согласно данным, ускорение грунта вдвое превосходило силу гравитации — иными словами, оба толчка были очень мощными.

Единственный способ застраховать здание на случай землетрясения — это архитектурный дизайн и стройматериалы, однако немалый процент строений в Турции и Сирии не может похвастать высокой структурной прочностью. Их конструкции состоят преимущественно из укрепленного бетона, однако они спроектированы без учета современных требований, которые включают в себя определенный процент стали. Помимо этого, многие новые здания тоже обрушились, т.к. их строители не полностью соблюдали регламент безопасности.