Почему в Турции обрушились новые здания, с научной точки зрения

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни десятки тысяч людей. Причем многие из них погибли под завалами рухнувших зданий: высота некоторых превышала 20 этажей. Подобное не должно происходить даже при землетрясении, особенно если говорить о современных зданиях. Портал Popular Mechanics рассказал, почему.
Если жилое здание рушится в результате землетрясения, обычно это можно объяснить сочетанием двух ключевых факторов — нагрузки и стройматериалов. Подземные толчки создают дополнительную нагрузку. Если сооружение не построено должным образом или не использует надлежащие стройматериалы, то конструкции не хватит прочности — и это приведет к обрушению. По этой причине старые здания зачастую не выдерживают землетрясений, однако более современные постройки должны переносить такие нагрузки.
Трагедия в Турции произошла из-за того, что там случилось два толчка: первый магнитудой 7,8 на глубине около 18 километров, второй — 7,5 на глубине 8 километров. Обычно энергия подземных толчков рассеивается по мере того, как они движутся к поверхности земли, но на этот раз оба землетрясения произошли на небольшой глубине. Согласно данным, ускорение грунта вдвое превосходило силу гравитации — иными словами, оба толчка были очень мощными.
Единственный способ застраховать здание на случай землетрясения — это архитектурный дизайн и стройматериалы, однако немалый процент строений в Турции и Сирии не может похвастать высокой структурной прочностью. Их конструкции состоят преимущественно из укрепленного бетона, однако они спроектированы без учета современных требований, которые включают в себя определенный процент стали. Помимо этого, многие новые здания тоже обрушились, т.к. их строители не полностью соблюдали регламент безопасности.
Для того, чтобы сделать постройку безопасной для жизни на случай землетрясения, бетонные колонны обычно укрепляются сталью по вертикали. В таком случае, даже если бетон раскрошится, стальные балки возьмут нагрузку на себя: здание все равно деформируется, но не развалится на куски и позволит людям эвакуироваться.