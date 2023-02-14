В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
36 минут назад

Компания Realme высказалась по поводу блокировки смартфонов в России

Газета.Ru

Представители компании Realme в беседе с «Газетой.Ru» объяснили ситуацию вокруг блокировок смартфонов в России, предназначенных для рынка Китая.

Компания Realme высказалась по поводу блокировки смартфонов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ни о какой блокировке устройств Realme в России речи не идет. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных», — заявили в пресс-службе компании.

Таким образом, владельцы смартфонов Realme, пострадавшие от региональных ограничений, могут обратиться в официальный сервисный центр, где им помогут с решением данной проблемы. Более подробную информацию рекомендуют получать по номеру телефону поддержки бренда.

Ранее стало известно, что смартфоны холдинга BBK: OnePlus и Realme, предназначенные для рынка Китая, стали ограничивать в работе SIM-карты на территории России и других стран, из-за чего гаджеты перестали принимать и совершать звонки. Если же в случае Realme вопросы с китайскими моделями могут решаться с помощью российского представительства, как будут решаться проблемы смартфонов OnePlus, неизвестно — в России нет официального представительства этого бренда.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители