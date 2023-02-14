Компания Realme высказалась по поводу блокировки смартфонов в России

«Ни о какой блокировке устройств Realme в России речи не идет. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных», — заявили в пресс-службе компании.

Таким образом, владельцы смартфонов Realme, пострадавшие от региональных ограничений, могут обратиться в официальный сервисный центр, где им помогут с решением данной проблемы. Более подробную информацию рекомендуют получать по номеру телефону поддержки бренда.

Ранее стало известно, что смартфоны холдинга BBK: OnePlus и Realme, предназначенные для рынка Китая, стали ограничивать в работе SIM-карты на территории России и других стран, из-за чего гаджеты перестали принимать и совершать звонки. Если же в случае Realme вопросы с китайскими моделями могут решаться с помощью российского представительства, как будут решаться проблемы смартфонов OnePlus, неизвестно — в России нет официального представительства этого бренда.