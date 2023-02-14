В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
20 минут назад

Раскрыт дизайн флагманского смартфона Meizu 20 Pro

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал рендеры флагмана Meizu 20 Pro, который получит схожий с последними моделями Samsung и iPhone дизайн.

Раскрыт дизайн флагманского смартфона Meizu 20 Pro
Фото: MeizuMeizu

На снимке «в полный рост» показан дизайн смартфона Meizu 20 Pro, который получит плоский дисплей, острые грани, три модуля камеры, лазерный автофокус и фирменную кольцевидную вспышку. Судя по всему, дизайнеры китайского бренда вдохновлялись Samsung Galaxy S23 и iPhone 14.

Вместе с тем, бренд запустил маркетинговую кампанию, в рамках которой были раскрыты технические характеристики предстоящего флагмана. Так, Meizu 20 Pro получит высокопроизводительный чип Snapdragon 8 Gen 2, быструю оперативную и встроенную память LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно.

По данным инсайдера, смартфон Meizu 20 Pro будет представлен в марте 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала про самые мощные Android-смартфоны мира по версии AnTuTu.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители