Раскрыт дизайн флагманского смартфона Meizu 20 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал рендеры флагмана Meizu 20 Pro, который получит схожий с последними моделями Samsung и iPhone дизайн.

Фото: Meizu Meizu

На снимке «в полный рост» показан дизайн смартфона Meizu 20 Pro, который получит плоский дисплей, острые грани, три модуля камеры, лазерный автофокус и фирменную кольцевидную вспышку. Судя по всему, дизайнеры китайского бренда вдохновлялись Samsung Galaxy S23 и iPhone 14.

Вместе с тем, бренд запустил маркетинговую кампанию, в рамках которой были раскрыты технические характеристики предстоящего флагмана. Так, Meizu 20 Pro получит высокопроизводительный чип Snapdragon 8 Gen 2, быструю оперативную и встроенную память LPDDR5X и UFS 4.0 соответственно.

По данным инсайдера, смартфон Meizu 20 Pro будет представлен в марте 2023 года.