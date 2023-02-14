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8 минут назад

СМИ: Internet Explorer с 14 февраля будет недоступен на большинстве ПК с Windows 10

ТАСС

Веб-бразуер Internet Explorer будет невозможно запустить на большинстве персональных компьютеров (ПК), работающих на базе операционной системы (ОС) Wnidows 10 после установки обновления от 14 февраля. Об этом во вторник сообщил американский портал The Verge.

СМИ: Internet Explorer будет недоступен на большинстве ПК с Windows 10
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, исключения составят лишь устройства на базе модификации ОС, адаптированной для нужд китайского правительства, а также машины пользователей клиентской программы LTSB.

Американская корпорация пыталась вывести из употребления Internet Explorer уже около восьми лет, отмечает портал. На его замену предлагается браузер Microsoft Edge, работающий на современной архитектуре Chromium. По утверждению самой компании, Internet Explorer более не представляет собой "программу для повседневной работы", к его использованию следует прибегать лишь в случае "требований совместимости".

Наука и техника,Microsoft,
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