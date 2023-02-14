Microsoft выпустит «смертельное» обновление для своего браузера

Компания Microsoft навсегда отключит браузер Internet Explorer 14 февраля 2023 года на компьютерах под управлением Windows 10. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что Microsoft официально объявила о прекращении поддержки Internet Explorer еще в июне прошлого года, заменив его на браузер Edge. Теперь компания выпустит для Microsoft Edge специальное обновление, которое навсегда выведет устаревший браузер из строя. При этом браузер продолжит работать на Windows 10 China Government Edition и Windows 10 LTSC.

Тем не менее, технологии MSHTML и Trident engine из браузера Internet Explorer продолжат функционировать в специальном режиме в Microsoft Edge. Компания обещает поддерживать режим IE в Edge как минимум до 2029 года.