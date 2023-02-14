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1 час назад

Ученые нашли связь между хорошей погодой и позитивными постами в «Одноклассниках»

Никита Бородкин

Исследователи из НИУ ВШЭ с помощью нейросети выяснили, что слабый ветер и теплая погода подталкивают пользователей «Одноклассников» писать позитивные посты. Результаты научной работы опубликованы в журнале PeerJ Computer Science.

Ученые нашли связь между хорошей погодой и позитивными постами в «Одноклассниках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы исследования отмечают, что влияние погодных условий на настроение людей кажется очевидным, однако научные работы по этой взаимосвязи показывают противоречивые результаты. Еще раз оценить влияние погоды ученые решили при помощи исследования базы из 2,7 млн русскоязычных постов от 1,31 млн уникальных пользователей «Одноклассников». Они были анонимными и содержали лишь идентификатор пользователя, текст, время публикации и название города, из которого было написано сообщение.

Модель машинного обучения для обработки естественного языка RuRoBERTA-Large-RuSentiment обработала данные и разделила их по эмоциональной составляющей. После этого ученые разработали для каждого дня и города индекс положительного эффекта, а после обнаружили взаимосвязь между эмоциональной составляющей публикации и погодой.

Выяснилось, что дневная температура от +20 до +25 градусов Цельсия и легкий ветер соответствуют публикациям с позитивным посылом. Вместе с тем суточный перепад температур на 15–20 градусов Цельсия связан с меньшей долей положительных постов.

Как отметил автор исследования Сергей Сметанин, исследование стало одним из первых в этом направлении и позволило проанализировать большое количество данных о пользователях, что ранее было бы невозможным при традиционном опросном методе.

Наука и техника,Сергей Сметанин,ВШЭ,
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